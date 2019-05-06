Порошенко провел телефонный разговор с Премьер-министром Канады
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Порошенко поблагодарил Трюдо за неизменную поддержку Украины как на международной арене, так и в вопросе содействия демократическим преобразованиям в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальное интернет-представительство Президента Украины.
"Сторонами было отмечено, что за прошедшие пять лет особое партнерство между Украиной и Канадой приобрело новое качество. Была обсуждена подготовка к проведению Третьей конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоится 2-4 июля 2019 году в Торонто", - говорится в сообщении.
Добавляется, что глава канадского правительства особо отметил, что за пять последних лет Украина достигла большего прогресса в реформах, чем за все предыдущие годы независимости.
"Собеседники отметили успешную имплементацию двустороннего Соглашения о зоне свободной торговли, чир способствует созданию рабочих мест и росту благосостояния граждан обеих стран. Петр Порошенко особо отметил роль Канады в усилении оборонных возможностей Вооруженных сил Украины, свидетельством чего является деятельность тренировочной миссии UNIFIER", - добавляется в сообщении.
Стороны также подробно обсудили развитие ситуации на Донбассе. Была выражена надежда, что Канада займет принципиальную позицию в вопросе усилении санкционного давления на Москву в ответ на так называемые паспортные указы Кремля. Отмечалась также важность освобождения украинских граждан, которые незаконно содержатся в российских тюрьмах.
В частности, сообщается, что "Премьер-министр Канады поздравил демократический и конкурентный характер президентской кампании в Украине".
Напомним, Министр иностранных дел Канады Кристя Фриланд планирует посетить Украину и на этой неделе встретиться с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским и действующим Президентом Петром Порошенко.