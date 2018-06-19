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Порошенко провел беседу с директором МВФ Лагард относительено закона о Антикоррупционном суде

Порошенко провел беседу с директором МВФ Лагард относительено закона о Антикоррупционном суде

Киев  •  УНН

 • 9431 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Кристин Лагард, директор-распорядитель Международного Валютного Фонда (МВФ), и Петр Порошенко, Президент Украины, имели вчера разговор о недавних событиях, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВФ.

“Я очень jбнадеженна принятием украинским парламентом Закона о Высшем антикоррупционном суде, является существенным шагом вперед в борьбе власти с коррупцией. Новый закон прокладывает путь к независимому и сильному антикоррупционном суде, который совместно с существующими институтами (НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура) присоединится к обеспечению ответственности и справедливости, которые требует народ Украины от своих чиновников”, — заявила по итогам этого общения Лагард.

Учитывая это, она выразила благодарность Президенту за его “лидерство, что позволило принятию закона, и поздравила его намерение сделать суд действующим до конца этого года”.

“Мы согласились, что сейчас очень важно безотлагательное принятие парламентом вспомогательного закона, его подал Президент для фактического основания суда. Не менее важны изменения для восстановления поддержанных в первом чтении требований относительно рассмотрения Высшим антикоррупционным судом всех отнесенных к его юрисдикции дел, в частности тех, что составляют собой все новые апелляции по соответствующих решениях, вынесенных судами первой инстанции. Мы договорились и в дальнейшем тесно сотрудничать, включая сотрудничество с правительством, для своевременной имплементации этих и других предпосылок — прежде всего относительно цен на газ и бюджета, — что является критически важным для завершения текущего пересмотра программы, поддерживаемой МВФ”, — отметила Лагард.

Как сообщал УНН, Президент обсудил с генсеком ООН миротворческую миссию на Донбассе и освобождения политзаключенных.

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