Президент обговорив з генсеком ООН миротворчу місію на Донбасі й звільнення політв’язнів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Президент України Петро Порошенко обговорив по телефону з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем розгортання багатонаціональної миротворчої місії ООН на Донбасі, питання звільнення українських політв’язнів та погіршення ситуації з правами людини в окупованому Криму, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Адміністрації Президента.
За повідомленням прес-служби, Глава держави поінформував генсека ООН про безпекову ситуацію на Донбасі.
“Було порушено питання щодо більш активного залучення ООН до врегулювання ситуації в регіоні, зокрема шляхом розгортання багатонаціональної миротворчої місії під егідою ООН на окупованому Донбасі”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна подала у суд ООН меморандум у справі проти Росії
Зокрема, зауважили в АП, окрему увагу було приділено звільненню українських політичних в’язнів, які незаконно утримуються в Росії.
Крім того, додали у прес-службі, Петро Порошенко довів також стурбованість у зв’язку з критичним погіршенням ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму.
Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що прогресу в питанні запровадження миротворчої місії на Донбасі поки немає.