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Президент обговорив з генсеком ООН миротворчу місію на Донбасі й звільнення політв’язнів

Президент обговорив з генсеком ООН миротворчу місію на Донбасі й звільнення політв’язнів

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Президент України Петро Порошенко обговорив по телефону з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем розгортання багатонаціональної миротворчої місії ООН на Донбасі, питання звільнення українських політв’язнів та погіршення ситуації з правами людини в окупованому Криму, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Адміністрації Президента.

За повідомленням прес-служби, Глава держави поінформував генсека ООН про безпекову ситуацію на Донбасі.

“Було порушено питання щодо більш активного залучення ООН до врегулювання ситуації в регіоні, зокрема шляхом розгортання багатонаціональної миротворчої місії під егідою ООН на окупованому Донбасі”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна подала у суд ООН меморандум у справі проти Росії

Зокрема, зауважили в АП, окрему увагу було приділено звільненню українських політичних в’язнів, які незаконно утримуються в Росії.

Крім того, додали у прес-службі, Петро Порошенко довів також стурбованість у зв’язку з критичним погіршенням ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що прогресу в питанні запровадження миротворчої місії на Донбасі поки немає. 

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