Президент обсудил с генсеком ООН миротворческую миссию на Донбассе и освобождения политзаключенных
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Президент Украины Петр Порошенко обсудил по телефону с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем развертывания многонациональной миротворческой миссии ООН на Донбассе, вопрос освобождения украинских политзаключенных и ухудшение ситуации с правами человека в оккупированном Крыму, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Администрации Президента.
По сообщению пресс-службы, глава государства проинформировал генсека ООН о ситуацию с безопасностью на Донбассе.
"Был поднят вопрос о более активном привлечении ООН к урегулированию ситуации в регионе, в частности путем развертывания многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН на оккупированном Донбассе", - говорится в сообщении.
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В частности, отметили в АП, особое внимание было уделено освобождению украинских политических заключенных, которых незаконно удерживают в России.
Кроме того, добавили в пресс-службе, Петр Порошенко доказал также обеспокоенность в связи с критическим ухудшением ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что прогресса в вопросе введения миротворческой миссии в Донбассе пока нет.