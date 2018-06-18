Прогресу в питанні миротворців на Донбасі поки немає – Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Прогресу в питанні запровадження миротворчої місії на Донбасі поки немає. Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив в ефірі "5 каналу", передає УНН.
"Про прогрес говорити не можу. Немає прогресу. Але з іншого боку – ми хоча б почали серйозно обговорювати миротворців", - заявив Клімкін.
Клімкін під час зустрічі голів МЗС "нормандської четвірки" наголосив на тому, що потрібна стратегія запровадження миротворців.
"Я чітко сказав: потрібна стратегія і вся логіка миротворчої операції. Без цього ми в російські пастки не йдемо", - зазначив міністр.
Раніше заступник міністра закордонних справ України з питань євроінтеграції Олена Зеркаль заявила, що на переговорах “нормандської четвірки” відсутні консенсус та єдина позиція щодо розгортання миротворчих сил ООН на Донбасі.