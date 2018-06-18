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Прогресу в питанні миротворців на Донбасі поки немає – Клімкін

Прогресу в питанні миротворців на Донбасі поки немає – Клімкін

Київ • УНН

 • 8528 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Прогресу в питанні запровадження миротворчої місії на Донбасі поки немає. Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив в ефірі "5 каналу", передає УНН.

"Про прогрес говорити не можу. Немає прогресу. Але з іншого боку – ми хоча б почали серйозно обговорювати миротворців", - заявив Клімкін.

Клімкін під час зустрічі голів МЗС "нормандської четвірки" наголосив на тому, що потрібна стратегія запровадження миротворців.

"Я чітко сказав: потрібна стратегія і вся логіка миротворчої операції. Без цього ми в російські пастки не йдемо", - зазначив міністр.

Раніше заступник міністра закордонних справ України з питань євроінтеграції Олена Зеркаль заявила, що на переговорах “нормандської четвірки” відсутні консенсус та єдина позиція щодо розгортання миротворчих сил ООН на Донбасі.

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