Прогресса в вопросе миротворцев на Донбассе пока нет - Климкин

"О прогрессе говорить не могу. Нет прогресса. Но с другой стороны - мы хотя бы начали серьезно обсуждать миротворцев", - заявил Климкин.

Климкин во время встречи глав МИД "нормандской четверки" отметил, что нужна стратегия введения миротворцев.

"Я четко сказал: нужна стратегия и вся логика миротворческой операции. Без этого мы в российские ловушки не идем", - отметил министр.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, что на переговорах "нормандской четверки" отсутствуют консенсус и единая позиция по развертыванию миротворческих сил ООН на Донбассе.