Прогресса в вопросе миротворцев на Донбассе пока нет - Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Прогресса в вопросе введения миротворческой миссии на Донбассе пока нет. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил в эфире "5 канала", передает УНН.
"О прогрессе говорить не могу. Нет прогресса. Но с другой стороны - мы хотя бы начали серьезно обсуждать миротворцев", - заявил Климкин.
Климкин во время встречи глав МИД "нормандской четверки" отметил, что нужна стратегия введения миротворцев.
"Я четко сказал: нужна стратегия и вся логика миротворческой операции. Без этого мы в российские ловушки не идем", - отметил министр.
Ранее заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, что на переговорах "нормандской четверки" отсутствуют консенсус и единая позиция по развертыванию миротворческих сил ООН на Донбассе.