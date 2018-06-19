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Порошенко провів розмову з директором МВФ Лагард щодо закону про Антикорупційний суд

Порошенко провів розмову з директором МВФ Лагард щодо закону про Антикорупційний суд

Київ • УНН

 • 9431 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Крістін Лагард, Директор-розпорядник Міжнародного Валютного Фонду (МВФ), та Петро Порошенко, Президент України, мали вчора розмову стосовно нещодавніх подій, передає УНН з посиланням на прес-службу МВФ.

“Я дуже обнадіяна ухваленням українським парламентом Закону про Вищий антикорупційний суд, що є суттєвим кроком вперед у боротьбі влади проти корупції. Новий закон прокладає шлях до незалежного та сильного антикорупційного суду, який спільно із існуючими інституціями (НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура) долучиться до забезпечення відповідальності та справедливості, що їх вимагає народ України від своїх посадовців”, — заявила за підсумками цього спілкування Лагард.

З огляду на це, вона висловила вдячність Президенту за його “лідерство, що уможливило ухвалення закону, та привітала його намір зробити суд діючим до кінця цього року”.

“Ми погодилися, що нині дуже важливим є невідкладне ухвалення парламентом допоміжного закону, що його подав Президент для фактичного започаткування суду. Не менш важливими є зміни для відновлення підтриманих у першому читанні вимог щодо розгляду Вищим антикорупційним судом всіх віднесених до його юрисдикції справ, зокрема тих, що становлять собою всі нові апеляції щодо відповідних рішень, винесених судами першої інстанції. Ми домовилися і надалі тісно співпрацювати, включно зі співробітництвом з урядом, для вчасної імплементації цих та інших передумов — передусім стосовно цін на газ та бюджету, — що є критично важливими для завершення поточного перегляду програми, що підтримується МВФ”, — зазначила Лагард.

Як повідомляв УНН, Президент обговорив з генсеком ООН миротворчу місію на Донбасі й звільнення політв’язнів.

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