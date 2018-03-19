Порошенко предлагает ВР запретить давать гражданство осужденным к заключению - И.Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко предлагает Верховной Раде запретить предоставлять гражданство Украины лицам, которые осуждены к лишению свободы. Об этом во время заседания Согласительного совета сообщила представитель Президента в парламенте Ирина Луценко, передает корреспондент УНН.
"Президентом Украины зарегистрирован законопроект №8156 "О внесении изменений в ЗУ о гражданстве", в котором Президент Украины отмечает дополнительные основания приобретения гражданства, дополнительные основания, согласно которым лицо не может получить гражданство: по территориальному происхождению, из-за совершения преступления и осуждения в Украине к лишению свободы", - сказала И.Луценко.
По ее словам, в законопроекте прописаны полномочия госорганов, участвующих в проведении проверки граждан перед получением украинского гражданства.
Отметим, что сейчас законопроект отсутствует на сайте парламента.
Напомним, у Президента попросили Раду ускорить работу над законопроектом о нацбезопасности.