Порошенко пропонує ВР заборонити давати громадянство засудженим до ув'язнення - І.Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко пропонує Верховній Раді заборонити надавати громадянство України особам, які засуджені до позбавлення волі. Про це під час засідання Погоджувальної ради повідомила представник Президента у парламенті Ірина Луценко, передає кореспондент УНН.
"Президентом України зареєстрований законопроект № 8156 "Про внесення змін до ЗУ про громадянство", в якому Президент України відзначає додаткові підстави набуття громадянства, додаткові підстави, згідно з якими особа не може отримати громадянство: за територіальним походженням, через скоєння злочину і засудження в Україні до позбавлення волі", - сказала І.Луценко.
За її словами, в законопроекті прописані повноваження держорганів, які беруть участь в проведенні перевірки громадян перед отриманням українського громадянства.
Зауважимо, що наразі законопроект відсутній на сайті парламенту.
Нагадаємо, у Президента попросили Раду прискорити роботу над законопроектом про нацбезпеку.