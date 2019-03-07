Порошенко прокомментировал решение СНБО по реформированию оборонного сектора

Глава государства сообщил, что концерн “Укроборонпром” будет реформирован в соответствии с принятым законом о национальной безопасности. И это решение готовилось несколько месяцев.

“Очень важно, что это делалось в координации с нашими партнерами странами-членами НАТО”, — сказал Петр Порошенко во время интервью украинским телеканалам. При этом он подчеркнул, что “главная цель реформирования концерна, кроме укрепления обороноспособности государства, это — доверие”.

“Доверие наших партнеров, прозрачность и доверие общества. Поэтому, решение, которое были приняты — это проведение международного аудита, проведение ревизии всех контрактов, которые были заключены „Укроборонпромом“ на предмет их прозрачности и некоррупционности, на предмет их эффективности в защите интересов государства”, - подчеркнул Президент.

Глава государства также сообщил, что в соответствии с решением СНБО будет расширен состав наблюдаемого совета “Укроборонпрома”, который позволяет привлечь авторитетных экспертов, которые будут иметь возможность принимать решения. Он также сообщил, что были приняты решения по раскрытию прозрачности государственного оборонного заказа.

“Это абсолютно европейская практика, когда принцип государственного оборонного заказа является государственной тайной. Но мое предложение было — там, где речь идет о закупке товаров двойного назначения ..., мы сохраняем возможность специальной процедуры для армии, но мы не прячемся. И общество, и партнеры будут иметь возможность оценить эффективность использования средств налогоплательщиков”, - подчеркнул Президент. “Это также является новация, которой двадцать семь лет до этого не было”, — добавил он.

Глава государства сообщил, что решением СНБО также запланирована реорганизация самой структуры управления “Укроборонпромом” “для того, чтобы улучшить менеджмент, увеличить прозрачность и обеспечить нулевую толерантность к коррупции”.

Напомним, СНБО поручил правительству сделать закупки в сфере оборонки более прозрачными.