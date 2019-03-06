РНБО доручила уряду зробити закупівлі в сфері оборонки більш прозорими
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Кабінету міністрів України під час засідання Ради національної безпеки та оборони було доручено ініціювати внесення змін до Закону України “Про державне оборонне замовлення” у частині підвищення рівня прозорості державних закупівель, передає УНН із посиланням на прес-службу РНБО.
Як повідомили у прес-службі РНБО, Кабінету міністрів України доручено підвищити рівень прозорості та посилити контроль з боку держави за діяльністю Державного концерну “Укроборонпром”, і залучити фахівців з країн-членів НАТО до роботи Наглядової ради ДК “Укроборонпром”.
“Уряду доручено розглянути питання щодо створення центрального органу виконавчої влади для забезпечення реалізації державної військово-промислової політики та управління об’єктами державної власності у відповідній сфері.
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Доручено також ініціювати внесення змін до Закону України „Про державне оборонне замовлення“ у частині підвищення рівня прозорості державних закупівель, зокрема, формування державного оборонного замовлення у формі відкритих даних, за виключенням вузької номенклатури оборонної продукції, що містить ознаки державної таємниці”, — йдеться у повідомленні.
“У ході виконання ДОЗ необхідно надавати перевагу продукції, роботам та послугам оборонного призначення вітчизняного походження, та пріоритетності залучення національних виробників-постачальників до виконання державного оборонного замовлення”, — наголосив секретар РНБО Олександр Турчинов.
Нагадаємо, 5 березня національне антикорупційне бюро зареєструвало ще одне кримінальне провадження по фактам корупції в оборонці.
В оборонній сфері України з 2016 року до початку 2018 року виявили фінансові порушення на майже 90 млн грн.