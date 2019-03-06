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СНБО поручил правительству сделать закупки в сфере оборонки более прозрачными

СНБО поручил правительству сделать закупки в сфере оборонки более прозрачными

Киев  •  УНН

 • 10422 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Кабинету министров Украины во время заседания Совета национальной безопасности и обороны было поручено инициировать внесение изменений в Закон Украины "О государственном оборонном заказе" в части повышения уровня прозрачности государственных закупок, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Как сообщили в пресс-службе СНБО, Кабинету министров Украины поручено повысить уровень прозрачности и усилить контроль со стороны государства за деятельностью Государственного концерна "Укроборонпром", и привлечь специалистов из стран НАТО к работе Наблюдательного совета ГК "Укроборонпром".

"Правительству поручено рассмотреть вопрос о создании центрального органа исполнительной власти для обеспечения реализации государственной военно-промышленной политики и управления объектами государственной собственности в соответствующей сфере.

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Поручено также инициировать внесение изменений в Закон Украины "О государственном оборонном заказе" в части повышения уровня прозрачности государственных закупок, в частности, формирования государственного оборонного заказа в форме открытых данных, исключая узкую номенклатуру оборонной продукции, содержащую признаки государственной тайны", - говорится в сообщении.

"В ходе выполнения ГОЗ необходимо отдавать предпочтение продукции, работам и услугам оборонного назначения отечественного происхождения, и приоритетности привлечения национальных производителей-поставщиков к выполнению государственного оборонного заказа", - подчеркнул секретарь СНБО Александр Турчинов.

Напомним, 5 марта Национальное антикоррупционное бюро зарегистрировало еще одно уголовное производство по фактам коррупции в оборонке.

В оборонной сфере Украины с 2016 года до начала 2018 года выявили финансовые нарушения почти 90 млн грн.

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