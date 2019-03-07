Порошенко прокоментував рішення РНБО щодо реформування оборонного сектору
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Президент Петро Порошенко детально роз’яснив рішення Ради національної безпеки і оборони в частині реформування концерну “Укроборонпром” та забезпечення прозорості його роботи, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
Глава держави повідомив, що концерн “Укроборонпром” буде реформований у відповідності до прийнятого закону про національну безпеку. І це рішення готувалося кілька місяців.
“Дуже важливо, що це робилося в координації з нашими партнерами країнами-членами НАТО”, — сказав Петро Порошенко під час інтерв’ю українським телеканалам. При цьому він підкреслив, що “головна мета реформування концерну, крім укріплення обороноздатності держави, це — довіра”.
“Довіра наших партнерів, прозорість, і довіра нашого суспільства. Тому, рішення, яке були прийняті — це проведення міжнародного аудиту, проведення ревізії усіх контрактів, які були укладені „Укроборонпромом“ на предмет їх прозорості і не корупційності, на предмет їх ефективності в захисті інтересів держави”, — наголосив Президент.
Глава держави також повідомив, що відповідно до рішення РНБО буде розширено склад спостереженої ради “Укроборонпрому”, яка дозволяє залучити найавторитетніших експертів, які будуть мати можливість приймати рішення. Він також повідомив, що були прийняті рішення щодо розкриття прозорості державного оборонного замовлення.
“Це абсолютно європейська практика, коли принцип державного оборонного замовлення є державною таємницею. Але моя пропозиція була — там, де йдеться про закупівлю товарів подвійного призначення..., ми зберігаємо можливість спеціальної процедури для армії, але ми не ховаємося. І суспільство, і партнери будуть мати можливість оцінити ефективність використання коштів платників податків”, — підкреслив Президент. “Це також є новація, якої двадцять сім років до цього не було”, — додав він.
Глава держави повідомив, що рішенням РНБО також запланована реорганізація самої структури управління “Укроборонпромом” “для того, щоб покращити менеджмент, збільшити прозорість і забезпечити нульову толерантність до корупції”.
Нагадаємо, РНБО доручила уряду зробити закупівлі в сфері оборонки більш прозорими.