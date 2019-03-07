Порошенко прокоментував рішення РНБО щодо реформування оборонного сектору

ukru
22 березня, 17:51 • 84711 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 126346 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 106179 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 105940 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 94743 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 102569 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 152022 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 168209 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154963 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 249258 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2 м/с
44 %
757 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
7 постраждалих у Києві: міська влада повідомила про наслідки ворожої атаки

7 постраждалих у Києві: міська влада повідомила про наслідки ворожої атаки

23 березня, 00:39 • 18932 перегляди
Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

23 березня, 03:11 • 36493 перегляди
Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

23 березня, 03:29 • 68139 перегляди
Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

04:43 • 21078 перегляди
В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

06:56 • 31406 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 165736 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 249258 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 211958 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 196692 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 163234 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 61052 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 57356 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 72603 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 53558 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 84402 перегляди
Актуальне
Порошенко прокоментував рішення РНБО щодо реформування оборонного сектору

Порошенко прокоментував рішення РНБО щодо реформування оборонного сектору

Київ • УНН

 • 9565 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Президент Петро Порошенко детально роз’яснив рішення Ради національної безпеки і оборони в частині реформування концерну “Укроборонпром” та забезпечення прозорості його роботи, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.

Глава держави повідомив, що концерн “Укроборонпром” буде реформований у відповідності до прийнятого закону про національну безпеку. І це рішення готувалося кілька місяців.

“Дуже важливо, що це робилося в координації з нашими партнерами країнами-членами НАТО”, — сказав Петро Порошенко під час інтерв’ю українським телеканалам. При цьому він підкреслив, що “головна мета реформування концерну, крім укріплення обороноздатності держави, це — довіра”.

“Довіра наших партнерів, прозорість, і довіра нашого суспільства. Тому, рішення, яке були прийняті — це проведення міжнародного аудиту, проведення ревізії усіх контрактів, які були укладені „Укроборонпромом“ на предмет їх прозорості і не корупційності, на предмет їх ефективності в захисті інтересів держави”, — наголосив Президент.

Глава держави також повідомив, що відповідно до рішення РНБО буде розширено склад спостереженої ради “Укроборонпрому”, яка дозволяє залучити найавторитетніших експертів, які будуть мати можливість приймати рішення. Він також повідомив, що були прийняті рішення щодо розкриття прозорості державного оборонного замовлення.

“Це абсолютно європейська практика, коли принцип державного оборонного замовлення є державною таємницею. Але моя пропозиція була — там, де йдеться про закупівлю товарів подвійного призначення..., ми зберігаємо можливість спеціальної процедури для армії, але ми не ховаємося. І суспільство, і партнери будуть мати можливість оцінити ефективність використання коштів платників податків”, — підкреслив Президент. “Це також є новація, якої двадцять сім років до цього не було”, — додав він.

Глава держави повідомив, що рішенням РНБО також запланована реорганізація самої структури управління “Укроборонпромом” “для того, щоб покращити менеджмент, збільшити прозорість і забезпечити нульову толерантність до корупції”.

Нагадаємо, РНБО доручила уряду зробити закупівлі в сфері оборонки більш прозорими.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,346.10
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,009.71