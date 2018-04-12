Порошенко о Сирии: РФ продолжает глумиться над международным правом

"Мир сейчас стоит на пороге принятия ключевыми игроками глобальной политики очень судьбоносных решений, которые должны наконец вернуть ощущение реальности некоторым, кто его - ощущение реальности - потерял... Мы не сможем обойти вниманием драматические события вокруг Сирии, которые разворачиваются сейчас... Все мы надеемся, что удастся избежать наихудшего сценария, но в то же время мы понимаем, что терпение цивилизованного мира не является безграничным, и все, кто стоит за преступлениями против человечества в этой многострадальной стране, наконец должны понести ответственность. Кто стоит за этим? Весь мир очень хорошо знает, потому что РФ не просто продолжает глумиться над международным правом... Россия подстрекает, направляет, направляет некий "международный клуб диктаторов", - подчеркнул П.Порошенко.

Как сообщал УНН, представители благотворительной организации "Белые каски" ранее сообщили, что 7 апреля во время атаки сил режима Асада в районе Восточная Гута было применено химическое оружие. По их данным, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатаки на Думу.

Сирия, которую поддерживают РФ и Иран, опровергла сообщения о химической атаке в Восточной Гуте, назвав их дезинформацией, призванной помешать сирийской армии в деле восстановления контроля над этим регионом.

Позже президент США Дональд Трамп пригрозил России новыми ракетными ударами по Сирии. Так американский лидер отреагировал на недавние заявления со стороны российского посла в Ливане Александра Засыпкина, который предостерег, что Россия будет сбивать все выпущенные в сторону Сирии ракеты и уничтожит места их запуска.

Между тем в Пентагоне заявили, что готовы к военному ответу на химатаку в Сирии, если это будет необходимо и если президент Трамп примет соответствующее решение. Однако, 11 апреля CNN сообщил, что у Трампа еще нет окончательного решения относительно удара по Сирии.

В то же время СМИ сообщили, что ракетный эсминец США приблизился к военно-морской базы РФ в Сирии, а второй - на подходе.