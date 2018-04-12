Порошенко про Сирію: РФ продовжує глумитись над міжнародним правом
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. На фоні сподівань, що вдасться уникнути найгіршого сценарію, є розуміння, що всі, хто стоїть за злочинами проти людяності у Сирії, нарешті мають понести відповідальність. Про це під час Київського безпекового форуму заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.
"Світ зараз стоїть на порозі прийняття ключовими гравцями глобальної політики дуже доленосних рішень, які б мали нарешті повернути відчуття реальності декому, хто його – відчуття реальності - втратив… Ми не зможемо оминути увагою драматичні події навколо Сирії, які розгортаються зараз… Всі ми сподіваємося, що вдасться уникнути найгіршого сценарію, але водночас ми розуміємо, що терпіння цивілізованого світу не є безмежним, і всі, хто стоїть за злочинами проти людяності в цій багатостраждальній країні, нарешті мають понести відповідальність. Хто стоїть за цим? Весь світ дуже добре знає, бо РФ не просто продовжує глумитись над міжнародним правом… Росія підбурює, спрямовує, скеровує такий собі "міжнародний клуб диктаторів", - підкреслив П.Порошенко.
Як повідомляв УНН, представники благодійної організації "Білі каски" раніше повідомили, що 7 квітня під час атаки сил режиму Асада в районі Східна Гута було застосовано хімічну зброю. За їхніми даними, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки на Думу.
Сирія, яку підтримує Росія та Іран, спростувала повідомлення про хімічну атаку в Східній Гуті, назвавши їх дезінформацією, покликаною перешкодити сирійської армії в справі відновлення контролю над цим регіоном.
Пізніше президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими ракетними ударами по Сирії. Так американський лідер відреагував на нещодавні заяви з боку російського посла в Лівані Олександра Засипкіна, який застеріг, що Росія буде збивати всі випущені в бік Сирії ракети і знищить місця їх запуску.
Тим часом у Пентагоні заявили, що готові до військової відповіді на хіматаку в Сирії, якщо це буде необхідно і якщо президент Трамп прийме відповідне рішення. Однак, 11 квітня CNN повідомив, що у Трампа ще немає остаточного рішення щодо удару по Сирії.
У той же час ЗМІ повідомили, що ракетний есмінець США наблизився до військово-морської бази РФ в Сирії, а другий - на підході.