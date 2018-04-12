Порошенко про Сирію: РФ продовжує глумитись над міжнародним правом

КИЇВ. 12 квітня. УНН. На фоні сподівань, що вдасться уникнути найгіршого сценарію, є розуміння, що всі, хто стоїть за злочинами проти людяності у Сирії, нарешті мають понести відповідальність. Про це під час Київського безпекового форуму заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.