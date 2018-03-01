Порошенко о решении арбитража: если деньги не заплатят, то "Нафтогаз" будет добиться арестов активов "Газпрома" (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко призвал НАК "Нафтогаз Украины" и правительство добиться ареста активов ПАО "Газпром", если российская компания откажется выполнять решение Стокгольмского арбитража. Об этом он сказал во время заседания Совета национальной безопасности и обороны, передает УНН.
"Я хотел бы сейчас обратиться к главе НАК "Нафтогаз Украины" Коболеву, просил бы ГПУ, Министерство юстиции, Министерство иностранных дел срочно собрать совещание. И если "Газпром" не заплатит эти деньги, я так понимаю, что он начал это делать еще вчера, НАК должна добиться ареста активов "Газпрома" и обеспечения выполнения этих решений (Стокгольмского арбитража - ред.)", - подчеркнул Президент.
Порошенко отметил, что есть достаточно активов, в том числе, задействованы вроде "Северного потока-2".
Также Глава государства добавил, в случае, если компания "Газпром" не будет выполнять решение Стокгольмского арбитражного суда, то Украина обратится к нью-йоркской конвенции о выполнении арбитражных решений.
"Если "Газпром" не одумается и не выполнит решение арбитража в соответствии с принятыми правилами, мы воспользуемся всеми правовыми инструментами в соответствии с нью-йоркской конвенцией о выполнении арбитражных решений. Закон, международное право сейчас на стороне Украины, как и в других конфликтах с РФ" , - заявил Порошенко.
Напомним, 28 февраля НАК "Нафтогаз" заявил, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (Стокгольмский арбитраж) вынес решение в правовом споре, который касается контракта по транзиту газа, обязав "Газпром" компенсировать "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов "за недопоставку согласованных объемов газа для транзита" в прошлые периоды. По утверждению украинской стороны, с учетом предыдущего решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа в Украину российская сторона в итоге должна заплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".
Кроме того, суд отклонил требования "Газпрома" по штрафам за отобранные "Нафтогазом" объемы транзитного газа.