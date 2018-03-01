Порошенко про рішення арбітражу: якщо кошти не сплатять, то "Нафтогаз" має добитися арештів активів "Газпрому" (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко закликав НАК “Нафтогаз України” та уряд добитися арешту активів ПАТ “Газпром”, якщо російська компанія відмовиться виконувати рішення Стокгольмського арбітражу. Про це він сьогодні сказав під час засідання Ради національної безпеки і оборони, передає УНН.
“Я хотів би зараз звернутися до голови НАК „Нафтогаз України“ Коболєва, просив би ГПУ, Міністерство юстиції, Міністерство закордонних справ терміново зібрати нараду. І якщо „Газпром“ не сплатить ці гроші, я так розумію, що він почав це робити ще вчора, НАК має добитися арешту активів „Газпрому“ і забезпечення виконання цих рішень (Стокгольмського арбітражу — ред.)”, — наголосив Президент.
Порошенко зазначив, що є достатньо активів, які, в тому числі, задіяні на кшталт “Північонго потоку-2”.
Також Глава держави додав, у разі, якщо компанія "Газпром" не виконуватиме рішення Стокгольмського арбітражного суду, то Україна звернеться до нью-йоркської конвенції про виконання арбітражних рішень.
"Якщо "Газпром" не схаменеться і не виконає рішення арбітражу відповідно до ухвалених правил, ми скористаємося всіма правовими інструментами відповідно до нью-йоркської конвенції про виконання арбітражних рішень. Закон, міжнародне право зараз на боці України, як і в інших конфліктах з РФ", - заявив Порошенко.
Нагадаємо, 28 лютого НАК “Нафтогаз” заявив, що Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма (Стокгольмський арбітраж) виніс рішення у правовому спорі, який стосується контракту з транзиту газу, зобов’язавши “Газпром” компенсувати “Нафтогазу” 4,63 млрд доларів США “за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту” у минулі періоди. За твердженням української сторони, з урахуванням попереднього рішення Стокгольмського арбітражу за контрактом на поставку газу в Україну російська сторона у підсумку має сплатити 2,56 млрд доларів на користь “Нафтогазу”.
Крім того, суд відхилив вимоги “Газпрому” щодо штрафів за відібрані “Нафтогазом” обсяги транзитного газу.