Порошенко про рішення арбітражу: якщо кошти не сплатять, то "Нафтогаз" має добитися арештів активів "Газпрому" (доповнено)

КИЇВ. 1 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко закликав НАК “Нафтогаз України” та уряд добитися арешту активів ПАТ “Газпром”, якщо російська компанія відмовиться виконувати рішення Стокгольмського арбітражу. Про це він сьогодні сказав під час засідання Ради національної безпеки і оборони, передає УНН.