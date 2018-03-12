Порошенко о Нацбюро финансовой безопасности: никто из силовиков не подойдет к бизнесу

КИЕВ. 12 марта. УНН. Разработанный законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности гарантирует, что ни один из силовиков не сможет подходить к бизнесу. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с бизнесом, передает УНН.