Порошенко о Нацбюро финансовой безопасности: никто из силовиков не подойдет к бизнесу
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Разработанный законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности гарантирует, что ни один из силовиков не сможет подходить к бизнесу. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с бизнесом, передает УНН.
"Разработан законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности. Главная цель, которую мы ставили при разработке указанного законопроекта - на пушечный выстрел никто из силовиков, ни СБУ, ни прокуратура, ни НАБУ, ни полиция никто не сможет подойти к двери бизнеса", - подчеркни он.
Порошенко подчеркнул, что это должна быть новая аналитическая служба, 80% деятельности этой службы должна быть аналитика.
"И нечего делать этой службе у представителей малого и среднего бизнеса", - добавил Президент.
По словам Главы государства, бюро должно стать не спецназом, не силовым органом, а интеллектуально-аналитическим центром, работа которого будет базироваться на использование современных риск-ориентированных методов криминального анализа.
"Ведь именно так сейчас выявляют реальные и потенциальные правонарушения в экономической сфере по всему миру. Никто не ходит ни с обысками, ни с "маски-шоу", - подчеркнул Порошенко.
Напомним, председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат фракции БПП Нина Южанина заявила, что при подготовке проекта закона "О Национальном бюро финансовой безопасности Украины" рабочая группа использовала современный опыт европейских стран в сфере борьбы с финансовыми преступлениями и опыт Украины в выработке антикоррупционного законодательства.
По ее словам, две трети проекта закона "О Национальном бюро финансовой безопасности Украины" (НБФБ) посвящено введению новых сроков, положений и нового значения информационно-аналитической работы.