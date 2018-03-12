Порошенко про Нацбюро фінансової безпеки: ніхто із силовиків не підійде до бізнесу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Розроблений законопроект про Національне бюро фінансової безпеки гарантує, що жоден із силовиків не матиме змогу підходити до бізнесу. Про це заявив президент України Петро Порошенко у ході зустрічі з бізнесом, передає УНН.
"Розроблено законопроект про Національне бюро фінансової безпеки. Головна мета, яку ми ставили при розробці зазначеного законопроекту - на гарматний постріл ніхто із силовиків, ні СБУ, ні Прокуратура, ні НАБУ, ні Поліція, ніхто не зможе підійти до дверей бізнесу", - підкресли він.
Порошенко наголосив, що це має бути нова аналітична служба, що 80% діяльності цієї служби має бути аналітика.
"І нема, що робити цій службі у представників малого та середнього бізнесу", - додав Президент.
За словами глави держави, бюро має стати не спецназом, не силовим органом, а інтелектуально-аналітичним центром, робота якого базуватиметься на використання сучасних ризик-орієнтованих методів кримінального аналізу.
"Бо саме так нині виявляють реальні і потенційні правопорушення в економічній сфері по всьому світу. Ніхто не ходить ні обшуками, ні з "маски-шоу", - наголосив Порошенко.
Нагадаємо, голова комітету з питань податкової та митної політики, народний депутат фракції БПП Ніна Южаніна заявила, що при підготовці проекту закону “Про Національне бюро фінансової безпеки України” робоча група використала сучасний досвід європейських країн у сфері боротьби з фінансовими злочинами та досвід України у напрацюванні антикорупційного законодавства.
За її словами, дві третини проекту закону “Про Національне бюро фінансової безпеки України” (НБФБ) присвячено введенню нових термінів, положень та нового значення інформаційно-аналітичної роботи.