Порошенко про Нацбюро фінансової безпеки: ніхто із силовиків не підійде до бізнесу

КИЇВ. 12 березня. УНН. Розроблений законопроект про Національне бюро фінансової безпеки гарантує, що жоден із силовиків не матиме змогу підходити до бізнесу. Про це заявив президент України Петро Порошенко у ході зустрічі з бізнесом, передає УНН.