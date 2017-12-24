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Порошенко поздравил украинцев с католическим Рождеством

Киев • УНН

 • 11669 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с католическим Рождеством, которое в этом году впервые отмечается как государственный праздник. Об этом он сказал в своем видеообращении, передает УНН.

Порошенко поздравил украинцев с католическим Рождеством

“Впервые как государственный праздник мы отмечаем Рождество Христово по григорианскому календарю — вместе с большинством всего христианского мира, совместно с Европой... Но мы никоим образом не посягаем на давнюю добрую традицию праздновать Рождество 7 января, чтим ее и уважаем. Выбирать себе календарь — это личное право каждого, а вот задача государства — гарантировать такое право и дать возможность выбора”, — сказал Президент.

П.Порошенко отметил, что Украина уникальна в своей веротерпимости, и заявил, что сам решил отныне праздновать Рождество дважды.

“Лично я решил праздновать дважды. Поэтому сегодня присоединяюсь к вашему торжественному действу. Через две недели украинцы снова будут петь колядки и радоваться рождению Спасителя мира. Как писал святой апостол Павел, мы, христиане, — „одно тело и один дух, один Господь, одна вера и одно крещение“. Украина — уникальная в своей веротерпимости и уважении к религиозным чувствам. Мы — это православные, греко-католики, римо-католики. Мы — целое разнообразие протестантских церквей. Мы — мусульмане и иудеи. Мы все вместе — украинцы”, — подчеркнул глава государства.

Президент поздравил украинцев с праздником и пожелал, чтобы с Украиной всегда был Господь.

“Пусть наша духовная работа и искренние молитвы и в дальнейшем утверждают нетленные христианские ценности. Пусть всегда будет с нами и нашей любимой страной наш Господь. Как говорил тот же апостол Павел: “Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми вами”, — отметил он.

Как сообщал УНН, 16 ноября Верховная Рада сделала день празднования Рождества католиками — 25 декабря — выходным, а 2 мая — рабочим днем. 29 ноября Президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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