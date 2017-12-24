Порошенко привітав українців з католицьким Різдвом
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко привітав українців з католицьким Різдвом, яке цього року вперше відзначається як державне свято. Про це він сказав у своєму відеозверненні, передає УНН.
“Вперше як державне свято ми відзначаємо Різдво Христове за григоріанським календарем — разом із більшістю усього християнського світу, спільно із Європою... Але ми жодним чином не зазіхаємо на давню добру традицію святкувати Різдво 7 січня, шануємо її та поважаємо. Обирати собі календар — це є особисте право кожного, а от завдання держави — гарантувати таке право і дати можливість вибору”, — сказав Президент.
П.Порошенко зазначив, що Україна унікальна у своїй віротерпимості, та заявив, що сам вирішив відтепер святкувати Різдво двічі.
“Особисто я вирішив святкувати двічі. Тому сьогодні приєднуюся до вашого урочистого дійства. За два тижні українці знову співатимуть колядок і радітимуть народженню Спасителя світу. Як писав святий апостол Павло, ми, християни, — „одне тіло, один дух, один Господь, одна віра і одне хрещення“. Україна — унікальна в своїй віротерпимості й повазі до релігійних почуттів. Ми — це православні, греко-католики, римо-католики. Ми — ціле різнобарв’я протестантських церков. Ми — мусульмани та іудеї. Ми всі разом — українці”, — наголосив Глава держави.
Президент привітав українців зі святом та побажав, щоб з Україною завжди був Господь.
“Нехай наша духовна праця та щирі молитви і надалі утверджують нетлінні християнські цінності. Хай завжди буде з нами і нашою улюбленою країною наш Господь! Як казав той же апостол Павло: “Благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога й Отця, і причастя Святого Духа нехай буде зо всіма вами!” — зазначив він.
Як повідомляв УНН, 16 листопада Верховна Рада зробила день святкування Різдва католиками — 25 грудня — вихідним, а 2 травня — робочим днем. 29 листопада Президент Петро Порошенко підписав відповідний закон.