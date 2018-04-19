Порошенко прибыл в парламент
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко прибыл в парламент и начал выступление с трибуны Верховной Рады, передает УНН.
Президент прибыл в парламент из-за обращения к Вселенскому Патриарху относительно автокефалии Православной Церкви в Украине.
Напомним, Рада 19 апреля планирует рассмотреть обращение к Вселенскому Патриарху относительно автокефалии.
Профильный комитет ВР поддержал постановление относительно автокефалии Православной Церкви в Украине.