Порошенко объяснил, почему сегодня лично не прибыл в суд

"Я не думаю, что этот вопрос относится к компетенции адвоката. Но из уважения к суду раскрою часть графика", - сказал П.Порошенко.

По его словам, он сегодня утром проводил совещание с участием военных по реинтеграции Донбасса, поскольку после принятия соответствующего закона необходимо переориентировать украинские позиции на востоке.

Кроме того, как отметил П.Порошенко, у него сегодня на 15:30 запланирована международная встреча с представителями Дании, а затем - "еще одна важная встреча", содержание которой он решил не анонсировать заранее, отметив лишь, что это событие будет транслироваться в прямом эфире.

Как сообщал УНН, 21 февраля Оболонский райсуд Киева начал допрос Порошенко в деле госизмене Януковича в режиме видеоконференции.