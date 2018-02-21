Порошенко объяснил, почему сегодня лично не прибыл в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко рассказал о своем рабочем графике, объясняя, почему сегодня не лично не смог прибыть в Оболонский районный суд Киева, который рассматривает дело о госизмене экс-президента Виктора Януковича, и вынужден давать показания в режиме видеоконференции, передает корреспондент УНН.
"Я не думаю, что этот вопрос относится к компетенции адвоката. Но из уважения к суду раскрою часть графика", - сказал П.Порошенко.
По его словам, он сегодня утром проводил совещание с участием военных по реинтеграции Донбасса, поскольку после принятия соответствующего закона необходимо переориентировать украинские позиции на востоке.
Кроме того, как отметил П.Порошенко, у него сегодня на 15:30 запланирована международная встреча с представителями Дании, а затем - "еще одна важная встреча", содержание которой он решил не анонсировать заранее, отметив лишь, что это событие будет транслироваться в прямом эфире.
Как сообщал УНН, 21 февраля Оболонский райсуд Киева начал допрос Порошенко в деле госизмене Януковича в режиме видеоконференции.