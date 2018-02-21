Порошенко пояснив, чому сьогодні особисто не прибув до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко розповів про свій робочий графік, пояснюючи, чому сьогодні не особисто не зміг прибути до Оболонського районного суду Києва, який розглядає справу про держзраду екс-президента Віктора Януковича, і змушений надавати покази в режимі відеоконференції, передає кореспондент УНН.
“Я не думаю, що це питання належить до компетенції адвоката. Але із поваги до суду розкрию частину графіку”, — сказав П.Порошенко.
За його словами, він сьогодні зранку проводив нараду за участю військових щодо реінтеграції Донбасу, оскільки після прийняття відповідного закону необхідно переорієнтувати українські позиції на сході.
Крім того, як зазначив П.Порошенко, у нього сьогодні на 15:30 запланована міжнародна зустріч з представниками Данії, а потім — “ще одна важлива зустріч”, зміст якої він вирішив не анонсувати заздалегідь, зазначивши лише, що ця подія буде транслюватися у прямому ефірі.
Як повідомляв УНН, 21 лютого Оболонський райсуд Києва почав допит Порошенка у справі держзради Януковича в режимі відеоконференції.