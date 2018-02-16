Порошенко объяснил, почему Россия настаивает на ограниченные мандата для миротворцев
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Российская Федерация настаивает на ограниченные мандата для миротворческой миссии ООН для того, чтобы заморозить конфликт на Донбассе. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко, выступая на конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, передает УНН.
"Россия хочет ограничить миротворцев ООН контактной линией и дать им только функции сопровождения. Если все так и останется, то будет очевидно, что Кремль на самом деле не заинтересован в мире, а только стремится заморозить конфликт", - подчеркнул он.
Глава государства подчеркнул, что в Совете безопасности ООН надо договориться о выделении миротворцев ООН на оккупированный Донбасс и обеспечить их длительным функциональным мандатом на основе принципов ООН.
Он убежден, что это поможет восстановить украинский суверенитет в соответствии с минскими договоренностями.
Напомним, в рамках участия в конференции в Мюнхене Президент Украины проведет встречи с руководителями ООН и НАТО, высокими представителями США и руководством государств-членов и институтов Европейского Союза.