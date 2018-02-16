Порошенко пояснив, чому Росія наполягає на обмежені мандату для миротворців
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Російська Федерація наполягає на обмежені мандату для миротворчої місії ООН для того, щоб заморозити конфлікт на Донбасі. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко, виступаючи на конференції з питань безпеки у Мюнхені, передає УНН.
“Росія хоче обмежити миротворців ООН контактною лінією і дати їм лише функції ескортування. Якщо все так і залишатиметься, то буде очевидно, що Кремль насправді не зацікавлений у мирі, а лише прагне заморозити конфлікт”, — наголосив він.
Глава держави підкреслив, що у Раді безпеки ООН треба домовитися про виділення миротворців ООН на окупований Донбас і забезпечити їх довготривалим функціональним мандатом на основі принципів ООН.
Він переконаний, що це допоможе відновити український суверенітет відповідно до мінських домовленостей.
Нагадаємо, у рамках участі у конференції у Мюнхені Президент України проведе зустрічі з керівниками ООН та НАТО, високими представниками США та керівництвом держав-членів та інституцій Європейського Союзу.