Порошенко: постановлением ВР в 2014 году обязанности Президента были возложены на Турчинова

"Мне не известно решение Верховной Рады Украины о прекращении полномочий Президента (Януковича - ред.). Я о нем не знаю и не проинформирован. Я как народный депутат Украины 24 февраля 2014 года сам участвовал в голосовании постановления ВРУ. В этом постановлении было указано - в связи с самоустранением Президента Януковича возложить обязанности Президента на председателя ВРУ Александра Турчинова... О прекращении полномочий Президента Януковича - мне это неизвестно", - сообщил П.Порошенко.

Он добавил, что это постановление является действующим на сегодняшний день.

Напомним, П.Порошенко заявил, что лично просил А.Турчинова отправить его в Крым для урегулирования ситуации.