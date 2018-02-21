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Порошенко: постановою ВР у 2014 році обов'язки Президента були покладені на Турчинова

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Верховна Рада України у 2014 році приймала рішення про покладення обов’язків Президента на тодішнього голову парламенту Олександра Турчинова у зв’язку з самоусуненням з посади Віктора Януковича. Про це під час засідання у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.

"Мені не відомо рішення Верховної Ради України про припинення повноважень Президента (Януковича – ред.). Я про нього не знаю і не проінформований. Я як народний депутат України 24 лютого 2014 року сам брав участь у голосуванні постанови ВРУ. У цій постанові було зазначено – у зв’язку з самоусуненням Президента Януковича покласти обов’язки Президента на голову ВРУ Олександра Турчинова... Щодо припинення повноважень Президента Януковича – мені це невідомо", - повідомив П.Порошенко.

Він додав, що ця постанова чинна на сьогоднішній день.

Нагадаємо, П.Порошенко заявив, що особисто просив О.Турчинова відрядити його в Крим для врегулювання ситуації.

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