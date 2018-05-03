Порошенко пообещал некоторых гостей Лиги чемпионов поселить у себя дома

"На сегодняшний день нельзя найти ни одного места в гостинице. Хочу сказать, что некоторых гостей я буду селить у себя дома. Такой уровень ажиотажа, такой уровень популярности", - отметил Порошенко.

Напомним, накануне финала Лиги чемпионов УЕФА в аэропорт "Борисполь" будут лететь около 130 чартеров. Однако это лишь предварительные данные, окончательные цифры будут известны накануне.

Как сообщал УНН, в 1,5-километровой зоне НСК "Олимпийский" временно ограничат или запретят движение транспорта для подготовки и проведения финалов Лиги чемпионов УЕФА.