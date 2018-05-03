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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Порошенко пообіцяв деяких гостей Ліги чемпіонів поселити у себе вдома

Київ • УНН

 • 12597 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що ажіотаж навколо фіналу Ліги чемпіонів 26 травня такий, що деяких гостей селитиме у себе вдома. Про це він заявив під час зустрічі з виконавчим директором УЄФА Events SA Мартіном Калленом, передає УНН.

Порошенко пообіцяв деяких гостей Ліги чемпіонів поселити у себе вдома

"На сьогодні не можна знайти жодного місця в готелі. Хочу сказати, що деяких гостей я селитиму у себе вдома. Такий рівень ажіотажу, такий рівень популярності", - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, напередодні фіналу Ліги чемпіонів УЄФА до аеропорту “Бориспіль” летітимуть близько 130 чартерів. Проте це лише попередні дані, остаточні цифри будуть відомі напередодні. 

Як повідомляв УНН, у 1,5-кілометровій зоні НСК “Олімпійський” тимчасово обмежать чи заборонять рух транспорту для підготовки та проведення фіналів Ліги чемпіонів УЄФА.

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