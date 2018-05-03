Порошенко пообіцяв деяких гостей Ліги чемпіонів поселити у себе вдома
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що ажіотаж навколо фіналу Ліги чемпіонів 26 травня такий, що деяких гостей селитиме у себе вдома. Про це він заявив під час зустрічі з виконавчим директором УЄФА Events SA Мартіном Калленом, передає УНН.
"На сьогодні не можна знайти жодного місця в готелі. Хочу сказати, що деяких гостей я селитиму у себе вдома. Такий рівень ажіотажу, такий рівень популярності", - зазначив Порошенко.
Нагадаємо, напередодні фіналу Ліги чемпіонів УЄФА до аеропорту “Бориспіль” летітимуть близько 130 чартерів. Проте це лише попередні дані, остаточні цифри будуть відомі напередодні.
Як повідомляв УНН, у 1,5-кілометровій зоні НСК “Олімпійський” тимчасово обмежать чи заборонять рух транспорту для підготовки та проведення фіналів Ліги чемпіонів УЄФА.