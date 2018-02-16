Порошенко подарил Грибаускайте "Луцкий" список Второго Литовского Статута
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подарил литовскому президенту Дале Грибаускайте "Луцкий" список Второго Литовского Статута. Об этом глава государства сообщил на своей странице в сети Facebook, передает УНН.
"В истории Украины и Литвы есть много общих страниц. И одним из таких примеров является "Луцкий" список Второго Литовского Статута. Сегодня, когда Литва празднует столетие восстановления государственности, с большим удовольствием вручил Дали Грибаускайте этот фолиант в знак нашей дружбы", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Президент Украины П.Порошенко посетит с рабочим визитом Литовскую Республику 16 февраля.