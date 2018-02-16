Порошенко подарил Грибаускайте "Луцкий" список Второго Литовского Статута

"В истории Украины и Литвы есть много общих страниц. И одним из таких примеров является "Луцкий" список Второго Литовского Статута. Сегодня, когда Литва празднует столетие восстановления государственности, с большим удовольствием вручил Дали Грибаускайте этот фолиант в знак нашей дружбы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Президент Украины П.Порошенко посетит с рабочим визитом Литовскую Республику 16 февраля.