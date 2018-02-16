Порошенко подарував Грібаускайте "Луцький" список Другого Литовського Статуту
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко подарував литовському президенту Далі Грібаускайте “Луцький” список Другого Литовського Статуту. Про це голова держави повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, передає УНН.
“В історії України та Литви є багато спільних сторінок. І одним із таких прикладів є „Луцький“ список Другого Литовського Статуту. Сьогодні, коли Литва святкує сторіччя відновлення державності, з великим задоволенням вручив Далі Грібаускайте цей фоліант на знак нашої дружби”, — йдеться в повідомлені.
Раніше повідомлялось, що Президент України П. Порошенко відвідає з робочим візитом Литовську Республіку 16 лютого.