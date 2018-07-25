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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 34235 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100312 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 122465 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130108 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 168233 просмотра

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7 марта, 17:42 • 153022 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 06:35 • 118324 просмотра

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Порошенко подписал закон, ужесточающий ответственность должников по алиментам

Порошенко подписал закон, ужесточающий ответственность должников по алиментам

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 июля. УНН. Президент Петр Порошенко подписал закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание”. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте Верховной Рады, передает УНН.

Закон устанавливает механизм привлечения к юридической ответственности должников по алиментам и неплательщиков алиментов, которые уклоняются в дальнейшем от отбывания назначенного взыскания.

В частности предполагается, что неуплата алиментов за 6 месяцев влечет за собой выполнение общественно-полезных работ сроком от 120 до 240 часов. При неуплате алиментов на ребенка с инвалидностью и тяжело больного ребенка такая ответственность предусмотрена за 3 месяца долга.

Кроме того, будут наказывать также родителей, которые уклоняются от обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания несовершеннолетних детей. В таких случаях предусмотрено предупреждение или штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, второй пакет законов #ЧужихДитейНеБывает среди прочего предусматривает автоматический рост суммы долга от 20 до 50%, уголовную ответственность за уклонение от общественно полезных работ, арест финансовых активов, увольнение с должности госслужащего за неуплату алиментов более 12 месяцев и т.д.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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