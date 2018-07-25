Порошенко підписав закон, який посилює відповідальність боржників по аліментах
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання". Про це свідчить інформація, розміщена на сайті Верховної Ради, передає УНН.
Закон встановлює механізм притягнення до юридичної відповідальності божників по аліментах та неплатників аліментів, які ухиляються в подальшому від відбування призначеного стягнення.
Зокрема передбачається, що несплата аліментів за 6 місяців тягне за собою виконання суспільно корисних робіт терміном від 120 до 240 годин. При несплаті аліментів на дитину з інвалідністю та важко хвору дитину така відповідальність передбачена за 3 місяці боргу.
Крім того, каратимуть також батьків, які ухиляються від обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей. У таких випадках передбачено попередження або штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Нагадаємо, другий пакет законів #ЧужихДітейНеБуває серед іншого передбачає автоматичне зростання суми боргу від 20 до 50 %, кримінальну відповідальність за ухилення від суспільно корисних робіт, арешт фінансових активів, звільнення з посади держслужбовця за несплату аліментів понад 12 місяців тощо.