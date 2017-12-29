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Порошенко подписал указы о ликвидации и создании местных судов

Киев • УНН

 • 14814 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал Указы о ликвидации и создании местных судов в Украине. Об этом сообщает пресс-центр главы государства, передает УНН.

Порошенко подписал указы о ликвидации и создании местных судов

"На самом деле, это второй этап судебной реформы. Первой этап завершен, как я и обещал, формированием нового Верховного Суда, который был создан с помощью беспрецедентно прозрачного конкурса, благодаря большой работе Высшей квалификационной комиссии судей, Высшего совета правосудия и при активном участии общественности", - ноголосив Президент.

Порошенко отметил, что существует большая проблема, которая возникает у человека - "найти правду и защиты свои права". Он выразил надежду, что те указы, которые поступили ему на подпись, ответят на эти вопросы.

Заместителя Главы Администрации Президента Алексей Филатов сообщил, что будут созданы окружные хозяйственные суды, вместо судов в районах также будут созданы окружные суды.

"Это будет унифицированный подход ко всем судов первой инстанции", - сказал он.

По его словам, также ликвидируются и создаются определенные суды в крупных городах с целью организационной и финансовой оптимизации, для того, чтобы обеспечить лучший доступ к правосудию и более эффективное рассмотрение судебных дел.

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В свою очередь, Председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк отметил, что принятие такого решения даст более четкую структуру судебной системы.

"Я считаю, что это будет основой для стратегического планирования развития судебной системы", - сказал Игорь Бенедисюк.

Он также отметил, что отныне станет возможным и планирование развития автоматизированной системы для того, чтобы действительно правосудие было доступным и было восстановлено доверие к судебной системе.

Напомним, 15 декабря вступили в силу изменения в кодексы в рамках судебной реформы.

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