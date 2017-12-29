Порошенко підписав укази про ліквідацію та створення місцевих судів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав Укази про ліквідацію та створення місцевих судів в Україні. Про це повідомляє прес-центр глави держави, передає УНН.
“Насправді, це є другий етап судової реформи. Першій етап завершено, як я і обіцяв, формуванням нового Верховного Суду, який був створений за допомогою безпрецедентно прозорого конкурсу, завдяки великій роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Вищої ради правосуддя та за активної участі громадськості”, — ноголосив Президент.
Порошенко зазначив, що існує велика проблема, яка виникає у людина — “знайти правду і захисти свої права”. Він висловив сподівання, що ті Укази, які надійшли йому на підпис, дадуть відповідь на ці питання.
Заступника Глави Адміністрації Президента Олексій Філатов повідомив, що будуть створені Окружні господарські суди, замість судів у районах також будуть створені окружні суди.
“Це буде уніфікований підхід до всіх судів першої інстанції”, — сказав він.
За його словами, також ліквідовуються та створюються певні суди у великих містах з метою організаційної та фінансової оптимізації, для того, щоб забезпечити кращий доступ до правосуддя та більш ефективний розгляд судових справ.
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В свою чергу, Голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк зазначив, що прийняття такого рішення дасть більш чітку структуру судової системи.
“Я вважаю, що це буде основою для стратегічного планування розвитку судової системи”, — сказав Ігор Бенедисюк.
Він також наголосив, що відтепер стане можливим і планування розвитку автоматизованої системи для того, щоб дійсно правосуддя було доступним і було відновлено довіру до судової системи.
Нагадаємо, 15 грудня набули чинності зміни до кодексів у рамках судової реформи.