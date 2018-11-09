Порошенко подписал специальный указ о стипендиях
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ о стипендиях детям журналистов, погибших в связи с выполнением профессиональных обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба Президента, передает УНН.
“Президент Петр Порошенко подписал Указ „О назначении стипендий Президента Украины детям журналистов, погибших в связи с выполнением профессиональных обязанностей“”, — говорится в сообщении.
Этим актом продолжается выплата стипендии Главы государства сыну журналиста Вячеслава Еремея, который погиб во время Революции Достоинства и дочери военного корреспондента Дмитрия Лабуткина, погибшего в феврале 2015 года в районе города Дебальцево во время проведения антитеррористической операции.
Этот Указ был разработан во исполнение предыдущих решений Главы государства по увеличению размера стипендий детям журналистов, погибших или которым установлена инвалидность в связи с выполнением профессиональных обязанностей, и о введении дополнительных мер по их социальной защите и повышению эффективности государственной поддержки журналистов и их семей.
Напомним, 17 октября Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о социальных гарантиях для детей погибших журналистов. Соответствующий закон был принят Радой 2 октября.