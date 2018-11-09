Порошенко підписав спеціальний указ про стипендії

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав Указ про стипендії дітям журналістів, які загинули у зв'язку з виконанням професійних обов'язків. Про це повідомила прес-служба Президента, передає УНН. 

“Президент Петро Порошенко підписав Указ „Про призначення стипендій Президента України дітям журналістів, які загинули у зв’язку з виконанням професійних обов’язків“”, — йдеться у повідомленні.

Цим актом продовжується виплата стипендії Глави держави сину журналіста В’ячеслава Веремія, який загинув під час Революції Гідності, та доньці військового кореспондента Дмитра Лабуткіна, який загинув у лютому 2015 року в районі міста Дебальцеве під час проведення антитерористичної операції.

Цей Указ було розроблено на виконання попередніх рішень Глави держави щодо збільшення розміру стипендій дітям журналістів, які загинули або яким встановлено інвалідність у зв’язку з виконанням професійних обов’язків, та щодо запровадження додаткових заходів стосовно їх соціального захисту і підвищення ефективності державної підтримки журналістів та їхніх сімей.

Нагадаємо, 17 жовтня Президент України Петро Порошенко підписав закон про соціальні гарантії для дітей загиблих журналістів. Відповідний закон був ухвалений Радою 2 жовтня.

Українські Національні Новини

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