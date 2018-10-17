Президент підписав закон про соціальні гарантії для дітей загиблих журналістів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав Закон щодо розширення категорій дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Про це повідомила прес-служба Глави держави, передає УНН.
“Президент Петро Порошенко підписав Закон України „Про внесення зміни до статті 1 Закону України „Про оздоровлення та відпочинок дітей“ щодо розширення категорій дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки“, ухвалений Верховною Радою України 2 жовтня 2018 року”, — йдеться у повідомленні.
Закон спрямований на посилення соціального захисту дітей журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків; дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність І або II групи.
Законом пропонується включити до переліку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, і відповідно мають право на оздоровлення та відпочинок за рахунок бюджетних коштів, дітей журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків; дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність І або II групи.
Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
Нагадаємо, 2 жовтня Рада посилила соцзахист дітей загиблих журналістів.