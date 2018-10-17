Президент подписал закон о социальных гарантиях для детей погибших журналистов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон о расширении категорий детей, требующих особого социального внимания и поддержки. Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передает УНН.
“Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины ”О внесении изменения в статью 1 Закона Украины “Об оздоровлении и отдыхе детей” по расширению категорий детей, требующих особого социального внимания и поддержки“, принятый Верховной Радой Украины 2 октября 2018 года”, — говорится в сообщении.
Закон направлен на усиление социальной защиты детей журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей; детей, одному из родителей которых установлена инвалидность I или II группы.
Законом предлагается включить в перечень детей, требующих особого социального внимания и поддержки, и соответственно, таких, что имеют право на оздоровление и отдых за счет бюджетных средств, детей журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей; детей, одному из родителей которых установлена инвалидность I или II группы.
Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.
Напомним, 2 октября Рада ужесточила соцзащиту детей погибших журналистов.