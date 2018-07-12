Порошенко обсудил с премьером Нидерландов расследования трагедии МН17

"Президент поздравил внесение в Совместную декларацию саммита Украина-ЕС от 9 июля 2018 года и выводов заседания Европейского Совета от 28 июня 2018 года призыва к РФ признать ответственность за авиакатастрофу малайзийского самолета рейса МН17. Марк Рютте приветствовал ратификацию украинским парламентом Соглашения о сотрудничестве в деле уголовного расследование трагедии МН17", - говорится в заявлении.



Кроме того, глава государства поблагодарил Премьер-министра за солидарность и практическую помощь Украине в противодействии российской агрессии, в частности поддержку Нидерландами решение ЕС продлить санкции против РФ до 31 января 2019 года, сообщили в пресс-службе.



Порошенко также призвал к более тесному сотрудничеству двух сторон в контексте непостоянного членства Нидерландов в Совете Безопасности ООН в 2018 году, в частности в вопросе развертывания миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе и освобождения украинских политзаключенных из российских тюрем.



Президент Украины пригласил премьер-министра Нидерландов посетить Украину с визитом.



Как сообщал УНН, ранее на полях саммита НАТО в Брюсселе Порошенко провел встречу с Президентом Франции Эммануэлем Макроном.



