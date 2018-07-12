Порошенко обговорив з прем’єром Нідерландів розслідування трагедії МН17

"Президент привітав внесення до Спільної декларації Саміту Україна-ЄС від 9 липня 2018 року та висновків засідання Європейської Ради від 28 червня 2018 року заклику до РФ визнати відповідальність за авіакатастрофу малайзійського літака рейсу МН17. Марк Рютте привітав ратифікацію українським Парламентом Угоди про співпрацю в справі кримінального розслідування трагедії МН17", - йдеться в заяві.



Крім того, глава держави подякував Прем’єр-міністру за солідарність та практичну допомогу Україні у протидії російській агресії, зокрема підтримку Нідерландами рішення ЄС продовжити санкції проти РФ до 31 січня 2019 р., повідомили в прес-службі.



Порошенко також закликав до тіснішої співпраці двох сторін у контексті непостійного членства Нідерландів у Раді Безпеки ООН у 2018 році, зокрема у питанні розгортання миротворчої місії ООН на окупованому Донбасі та звільнення українських політв’язнів з російських тюрем.



Президент України запросив Прем'єр-міністра Нідерландів відвідати Україну з візитом.



Як повідомляв УНН, раніше на полях саміту НАТО в Брюсселі Порошенко провів зустріч з Президентом Франції Еммануелем Макроном.



