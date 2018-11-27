Порошенко не смог поговорить с Путиным об украинских моряках
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что после инцидента в Керченском проливе хотел поговорить об освобождении украинских моряков и судов с президентом России Владимиром Путиным, но в Москве не ответили. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, передает УНН.
"И хочу отметить, что сразу ночью я заказал разговор с Президентом России Путиным. Мы не получили ответа. И я вынужден был обратиться к канцлеру Германии, чтобы она переговорила с Путиным с целью немедленного освобождения украинских воинов и украинских кораблей", - подчеркнул Президент.
Ранее Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Украина находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.