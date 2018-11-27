Порошенко не зміг поговорити з Путіним про українських моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що після інциденту в Керченській протоці хотів поговорити про звільнення українських моряків і суден з президентом Росії Володимиром Путіним, але в Москві не відповіли. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко в інтерв’ю українським телеканалам, передає УНН.
“І хочу наголосити, що одразу вночі я замовив розмову з Президентом Росії Путіним. Ми не отримали відповіді. І я вимушений був звернутися до канцлера Німеччини, щоби вона переговорила з Путіним з метою негайного звільнення українських воїнів і українських кораблів”, — наголосив Президент.
Раніше Президент України Петро Порошенко повідомив, що Україна перебуває під загрозою повномасштабної війни з Російською Федерацією.
Як повідомляв УНН, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.
У зв'язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.