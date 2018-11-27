Порошенко не зміг поговорити з Путіним про українських моряків

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що після інциденту в Керченській протоці хотів поговорити про звільнення українських моряків і суден з президентом Росії Володимиром Путіним, але в Москві не відповіли. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко в інтерв’ю українським телеканалам, передає УНН.