Порошенко не отрицает ни одной даты инаугурации - Герасимов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Назначение даты инаугурации новоизбранного Президента - это ответственность Верховной Рады, а не Президента Украины Петра Порошенко. Об этом заявил председатель фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, передает УНН.
"На этой неделе парламент определит дату инаугурации новоизбранного Президента Украины... Хотел бы подчеркнуть: Петр Порошенко готов передать власть в любой момент и не отрицает ни одной даты. Сегодня это - полная ответственность Верховной Рады, а не Президента Украины", - заявил Артур Герасимов.
Он добавил, что фракция Партии "Блок Петра Порошенко" будет голосовать не за одно постановление. Сразу после решения соответствующего профильного комитета, будет срочно собрана фракция, где депутаты определят свою позицию.
Как сообщал УНН, комитеты Рады готовы быстро рассмотреть постановления по инаугурации.
Напомним, проекты постановлений по инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского уже расписаны на профильные Комитеты Верховной Рады Украины.