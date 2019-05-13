Порошенко не заперечує жодної дати інавгурації – Герасимов
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Призначення дати інавгурації новообраного Президента – це відповідальність Верховної Ради, а не Президента України Петра Порошенка. Про це заявив голова фракції Партії "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, передає УНН.
"Цього тижня парламент визначить дату інавгурації новообраного Президента України... Хотів би наголосити: Петро Порошенко готовий передати владу в будь-який момент і не заперечує жодної дати. Сьогодні це – повна відповідальність Верховної Ради, а не Президента України", – заявив Артур Герасимов.
Він додав, що фракція Партії "Блок Петра Порошенка" буде голосувати не за одну постанову. Відразу після рішення відповідного профільного комітету, буде терміново зібрано фракцію, де депутати визначать свою позицію.
Як повідомляв УНН, комітети Ради готові швидко розглянути постанови щодо інавгурації.
Нагадаємо, проекти постанов щодо інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського вже розписані на профільні Комітети Верховної Ради України.