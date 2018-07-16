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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 43946 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104040 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 125897 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133321 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169740 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153596 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141292 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118338 просмотра

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Порошенко не исключает военной атаки РФ на Мариуполь и другие порты Украины

Порошенко не исключает военной атаки РФ на Мариуполь и другие порты Украины

Киев  •  УНН

 • 11834 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Российская Федерация значительно усилила военное присутствие в Азовском море, чтобы заблокировать порты Украины, и, не исключено, - осуществить военную операцию на Мариуполь и другие украинские порты. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко, выступая в Одессе, передает корреспондент УНН.

"Значительно усилены морские группировки страны-агрессора в Азовском море. Вы знаете, что россияне сейчас начали осуществлять незаконную остановку, осмотр кораблей, которые направляются в украинские порты на Азовском море", - сказал он.

По словам Порошенко, российская сторона останавливает судна как под украинцев, так и под иностранными флагами.

"Мы видим, это делается, чтобы заблокировать порты Украины на Азовском море, осуществить эскалацию напряжения, не исключено - провести военную операцию, атаки на Мариуполь, где осуществляется экспорт черной металлургии Украины, так и на другие порты Азовского моря", - заявил Президент.

Как сообщал УНН, спецподразделения Российской Федерации, начиная с 29 апреля 2018 года и до 9 июля, задержали для безосновательных дополнительных осмотров 93 судна, которые направлялись через Керченский пролив в украинские порты в Мариуполе и Бердянске.

Украинские Национальные Новости

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