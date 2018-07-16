Порошенко не исключает военной атаки РФ на Мариуполь и другие порты Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Российская Федерация значительно усилила военное присутствие в Азовском море, чтобы заблокировать порты Украины, и, не исключено, - осуществить военную операцию на Мариуполь и другие украинские порты. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко, выступая в Одессе, передает корреспондент УНН.
"Значительно усилены морские группировки страны-агрессора в Азовском море. Вы знаете, что россияне сейчас начали осуществлять незаконную остановку, осмотр кораблей, которые направляются в украинские порты на Азовском море", - сказал он.
По словам Порошенко, российская сторона останавливает судна как под украинцев, так и под иностранными флагами.
"Мы видим, это делается, чтобы заблокировать порты Украины на Азовском море, осуществить эскалацию напряжения, не исключено - провести военную операцию, атаки на Мариуполь, где осуществляется экспорт черной металлургии Украины, так и на другие порты Азовского моря", - заявил Президент.
Как сообщал УНН, спецподразделения Российской Федерации, начиная с 29 апреля 2018 года и до 9 июля, задержали для безосновательных дополнительных осмотров 93 судна, которые направлялись через Керченский пролив в украинские порты в Мариуполе и Бердянске.