Порошенко не исключает военной атаки РФ на Мариуполь и другие порты Украины

"Значительно усилены морские группировки страны-агрессора в Азовском море. Вы знаете, что россияне сейчас начали осуществлять незаконную остановку, осмотр кораблей, которые направляются в украинские порты на Азовском море", - сказал он.

По словам Порошенко, российская сторона останавливает судна как под украинцев, так и под иностранными флагами.

"Мы видим, это делается, чтобы заблокировать порты Украины на Азовском море, осуществить эскалацию напряжения, не исключено - провести военную операцию, атаки на Мариуполь, где осуществляется экспорт черной металлургии Украины, так и на другие порты Азовского моря", - заявил Президент.

Как сообщал УНН, спецподразделения Российской Федерации, начиная с 29 апреля 2018 года и до 9 июля, задержали для безосновательных дополнительных осмотров 93 судна, которые направлялись через Керченский пролив в украинские порты в Мариуполе и Бердянске.