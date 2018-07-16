Порошенко не виключає військової атаки РФ на Маріуполь та інші порти України

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Російська Федерація значно посилила військову присутність в Азовському морі, щоб заблокувати порти України, і, не виключено, – здійснити військову операцію на Маріуполь та інші українські порти. Про це сказав Президент України Петро Порошенко, виступаючи в Одесі, передає кореспондент УНН.

“Значно посилено морське угрупування країни-агресора в Азовському морі. Ви знаєте, що росіяни зараз почали здійснювати незаконну зупинку, догляд кораблів, які прямують в українські порти на Азовському морі”, — сказав він.

За словами Порошенка, російська сторона зупиняє судна як під українським, так і під іноземними прапорами.

“Ми бачимо, це робиться, щоб заблокувати порти України на Азовському морі, здійснити ескалацію напруги, не виключено — зробити військову операцію, атаки на Маріуполь, де здійснюється експорт чорної металургії України, так і на інші порти Азовського моря”, — заявив Президент.

Як повідомляв УНН, спецпідрозділи Російської Федерації, починаючи з 29 квітня 2018 року і до 9 липня, затримали для безпідставних додаткових оглядів 93 судна, які прямували через Керченську протоку до українських портів у Маріуполі і Бердянську.

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