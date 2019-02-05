Порошенко назвал пять направлений роста ВВП
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Экономический рост в Украине должен обеспечиваться по пяти направлениям, среди которых и развитие ІТ-сектора и туризма. Об этом заявил Президент Петр Порошенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
Президент подчеркнул, что "реальная стратегия развития и обеспечения экономического роста в Украине должна происходить по пяти направлениям: агропромышленный комплекс; ІТ-сектор; индустриализация и приход на украинский рынок технологий, работающих на мировой экспорт; инфраструктурные проекты и логистика, развитие туризма".
"Каждое из этих направлений обеспечивает рост ВВП. Для того, чтобы Украина превратилась в большую страну - регионального лидера, который влияет на события в Европе", - сказал Порошенко.
Глава государства подчеркнул, что сегодня уже есть основания для оптимистического прогноза на будущее.
"Цифры макроэкономики на сегодняшний день ярко демонстрируют - худшее уже позади. У нас самые высокие за последние семь лет темпы роста экономики, самая низкая за пять лет инфляция. Восстановленные до довоенного уровня золотовалютные резервы", - отметил Порошенко, добавив, что растет количество новых предприятий, построенных в Украине.
Напомним, Президент заявил, что на сегодня в Украине большое количество людей не живет, а выживает.