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Порошенко назвав п'ять напрямків зростання ВВП

Порошенко назвав п'ять напрямків зростання ВВП

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Економічне зростання в Україні має забезпечуватися за п'ятьма напрямками, серед яких і розвиток ІТ-сектора та туризму. Про це заявив Президент Петро Порошенко, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.

Президент наголосив, що "реальна стратегія розвитку та забезпечення економічного зростання в Україні має відбуватись за п’ятьма напрямками: агропромисловий комплекс; ІТ-сектор; індустріалізація та прихід на український ринок технологій, які працюють на світовий експорт; інфраструктурні проекти та логістика; розвиток туризму".

"Кожен з цих напрямків забезпечує зростання ВВП. Для того, щоб Україна перетворилася у велику країну – регіонального лідера, який впливає на події в Європі", - сказав Порошенко.

Глава держави наголосив, що сьогодні вже є підстави для оптимістичного прогнозу на майбутнє. 

"Цифри макроекономіки на сьогоднішній день яскраво демонструють – найгірше вже позаду. У нас найвищі за останні сім років темпи зростання економіки, найнижча за п’ять років інфляція. Відновлені до довоєнного рівня золотовалютні резерви", - зазначив Порошенко, додавши, що зростає кількість нових підприємств, які побудовані в Україні.

Нагадаємо, Президент заявив, що на сьогодні в Україні велика кількість людей не живе, а виживає.

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